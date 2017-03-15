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Главарь "ДНР": Блокаду с нашей стороны мы не отменяли и не собираемся
Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявляет, что не боится последствий решения СНБО о прекращении товарооборота с ОРДЛО. Об этом сообщает сепаратистское издание ДАН.
"Киев на своей стороне линии разграничения может делать что хочет: вводить блокаду, снимать. Нам все равно", - заявил Захарченко.
По его словам, это решение Совбеза никак не повлияет на введенные ранее аналогичные меры в ОРДО.
"Мы ввели запрет на вывоз на территорию Украины нашей продукции и нашего сырья. Эту блокаду с нашей стороны мы не отменяли. И не собираемся", - сказал Захарченко.
Свою реакцию на мораторий СНБО также озвучил еще один лидеров боевиков Денис Пушилин. Он заявил, что введенная Украиной полная транспортная блокада ОРДЛО является прямым нарушением договоренностей "Минска-2" и легализацией на государственном уровне действий участников блокады.
Как сообщалось, такого же мнения придерживается полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов. Он считает, что решение Украины прекратить транспортное сообщение с ОРДЛО противоречит Минским соглашениям.
В среду, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения на Донбассе. Решение будет действовать до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР, Захарченко, Минские договоренности
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