Лавров прокомментировал решение Киева ввести транспортную блокаду Донбасса

15.03.2017 17:00

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен прояснить информацию о введении Киевом полной транспортной блокады так называемых "ДНР" и "ЛНР". "Если это так, это противоречило бы всем заявлениям, которые звучали из уст премьер-министра, других ответственных членов украинского руководства", – сказал он журналистам.

"Больше я не знаю, что сказать, пока не разберусь, что конкретно означает заявление, на которое вы сослались", – ответил министр на просьбу прокомментировать соответствующие заявления из Киева.

Как сообщалось, на заседании президент Украины СНБО Петр Порошенко предложил временно полностью прекратить транспортное сообщение – и автомобильное, и железнодорожное – с оккупированными территориями Донбасса.

После этого СНБО поддержал предложение президента в связи с захватом украинских предприятий и обострения ситуации в зоне проведения военной операции на Донбассе. Как заявил Александр Турчинов, "во исполнение решения СНБО до 13:00 сегодняшнего дня будут перекрыты все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения".

Источник segodnya.ua