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Архив - Донецкая область

Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта

15.03.2017 18:00
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Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта

Прямо сейчас вблизи ул. Тополиной в Кальмиусском районе Мариуполя горит склад пенопласта и несколько нежилых помещений. Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.

Огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. Столб дыма был виден и в Центральном районе города.

На месте работают 13 спасателей и 3 единицы техники. Огонь локализован.

В это же время в поселке в поселке Коммуна-Осо горит камыш.



Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, пожар, пожарные
 
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