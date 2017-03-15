Масштабный пожар в Мариуполе: горит склад пенопласта

15.03.2017 18:00

Прямо сейчас вблизи ул. Тополиной в Кальмиусском районе Мариуполя горит склад пенопласта и несколько нежилых помещений. Об этом 0629 сообщили очевидцы происшествия.

Огонь распространился на площадь 400 квадратных метров. Столб дыма был виден и в Центральном районе города.

На месте работают 13 спасателей и 3 единицы техники. Огонь локализован.

В это же время в поселке в поселке Коммуна-Осо горит камыш.