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На блокпосту в Славянске произошел конфликт при участии нардепа Парасюка, - Аброськин
В Славянске на блокпосту около 19:00 произошел конфликт между правоохранителями при участии нардепа от "Самопомощи" Владимира Парасюка и сторонников блокады. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин во время брифинга, который транслировал канал "112 Украина".
В результате конфликта 7 сотрудников полиции оказались в больнице с травмами различной степени тяжести.
"Пять из них - сотрудники подразделения роты спецназначения ГУНП в Донецкой области и два сотрудника Славянского райотдела полиции", - заявил Аброськин.
По словам Аброськина, через блокпост на въезде в Славянск двигалась колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек. По данным полиции они
отказались проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт.
Полиция попросила проверить документы на оружие. Однако сторонники блокады предоставить документы отказались.
В результате словесной перепалки возник конфликт, в ходе которого нардеп Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции, пытался вырвать оружие у полицейских.
Об этом во время пресс-конференции заявил начальник подразделения полиции, которое дежурило в Славянске, полковник Юрий Голубан.
"Вышел нардеп Парасюк, и с угрозами, матом начал оскорблять полицейских и пытался своими действиями спровоцировать драку. Парасюк дал команду своим людям, которые прибыли с ним в колонне, они вышли. Парасюк возглавил нападение на полицейских. Около 40-45 человек напали на полицейских. Мной было принято не применять огнестрельное оружие, так как там находился депутат. После этого, как они прорвали блокпост, сели в машину и ушли по дороге. 5 сотрудников моего подразделения получили травмы различной степени. Один сотрудник был сбит машиной Парасюка, два сотрудника подразделения получили телесные травмы лица и два сотрудника были забрызганы слезоточивым газом", - заявил Голубан.
По данному факту проводится проверка.
Теги: Украина, Донбасс, Славянск, полиция, блокада
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