На Западе считают, что Украина страна, которой грозит волна анархии - Порошенко

15.03.2017 14:10

На Западе, смотря на блокадных атаманов, все чаще описывают Украину как страну, которой грозит волна неуправляемости и анархии. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"В западных СМИ, смотря на блокадных атаманов, все чаще описывают Украину как страну, которой грозит волна неуправляемости и анархии. Это вполне вписывается в российскую стратегию дискредитации нашего государства", – сказал Порошенко.

По его словам, партнеры Украины не понимают, почему Киев просит у них поддержки в восстановлении целостности Украины, когда внутри страны ряд политических сил поставил себе цель избавиться от части Донбасса и "выпихнуть" в Россию несколько миллионов украинцев.

"Юридически легализовать это предлагается законом про оккупированные территории. Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы! Подобный закон разрушит Минский процесс. Похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет с

Донбасса. Мы останемся один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий", – отметил Порошенко.

Напомним, во время заседания СНБО было принято решение о запрете перемещать грузы через линию соприкосновения на Донбассе. В качестве исключения будут пропускать только гуманитарные грузы. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что все дороги, ведущие к линии соприкосновения, будут перекрыты до 13:00 15 марта.