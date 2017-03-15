Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком

15.03.2017 12:29

Президент Петр Порошенко назвал позорным инцидент при участии народного депутата Владимира Парасюка и полицейских. Об этом глава государства сообщил в ходе экстренного заседания СНБО, заседание которого транслировал телеканал "112 Украина".

"Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских, пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, из расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника. Полиция действовала с терпимостью, с которой (не действовал, – ред.) ни один правоохранитель ни в одной европейской стране", – отметил Порошенко.

Как известно, накануне в Донецкой области произошли сразу несколько конфликтов на блокпостав между полицией донецкой области и участниками блокады, среди которых был депутат Владимир Парасюк.

Во вторник вечером Парасюк сопровождал колонну волонтеров из Харькова, которые планировали присоединиться к блокаде ОРДЛО, однако у Славянская их остановили вооруженные правоохранители. Там произошло столкновение.

Позже полиция задержала колонну активистов "блокады Донбасса" около 22 часов в районе между Константиновкой и Краматорском, сделав предупредительные выстрелы в воздух.

Среди "блокадников" был и нардеп Владимир Парасюк. Он кричал на полицию и угрожал достать каждого из них.

Полиция открыла уголовное производство в связи с событиями на блокпостах по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса.

Источник 62.ua