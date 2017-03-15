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Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком
Президент Петр Порошенко назвал позорным инцидент при участии народного депутата Владимира Парасюка и полицейских. Об этом глава государства сообщил в ходе экстренного заседания СНБО, заседание которого транслировал телеканал "112 Украина".
"Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских, пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, из расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника. Полиция действовала с терпимостью, с которой (не действовал, – ред.) ни один правоохранитель ни в одной европейской стране", – отметил Порошенко.
Как известно, накануне в Донецкой области произошли сразу несколько конфликтов на блокпостав между полицией донецкой области и участниками блокады, среди которых был депутат Владимир Парасюк.
Во вторник вечером Парасюк сопровождал колонну волонтеров из Харькова, которые планировали присоединиться к блокаде ОРДЛО, однако у Славянская их остановили вооруженные правоохранители. Там произошло столкновение.
Позже полиция задержала колонну активистов "блокады Донбасса" около 22 часов в районе между Константиновкой и Краматорском, сделав предупредительные выстрелы в воздух.
Среди "блокадников" был и нардеп Владимир Парасюк. Он кричал на полицию и угрожал достать каждого из них.
Полиция открыла уголовное производство в связи с событиями на блокпостах по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса.
Источник 62.ua
Теги: Украина, Донбасс, полиция, СНБО, блокада, Порошенко, ОРДЛО
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