- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Мариупольский суд возобновил уголовное производство против Аброськина 08:37
Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
Российский лидер Владимир Путин может признать оккупированные территории Донбасса частью России, что навсегда сделает РФ изгоем. Такое мнение в интервью ONLINE.UA высказал российский публицист и блогер Владимир Голышев.
"У Кремля достаточно ограниченный арсенал дипломатических инструментов. Кроме блефа и шантажа, в нём практически ничего нет. Но блеф — товар скоропортящийся. Если в него не верят, приходится признавать поражение или... повышать ставки.
Таким повышением ставок было вмешательство в сирийский конфликт. Потом была ставка на победу Дональда Трампа, которая сейчас выходит Кремлю боком. Весной и летом этого года принесёт свои горькие плоды уже вмешательство в европейские выборы", — подчеркнул Голышев.
"То же самое, очевидно, будет и с Донбассом. Паспорта — это прозрачный намёк на то, что Россия не исключает официального признания "молодых республик", хотя, на самом деле, таких планов нет, — добавил он и рассказал о том, что может быть дальше: — Очередной провал и еще одно повышение ставок. Так они могут доповышаться и до признания — для Украины это хорошая новость". "Для Украины ничего не изменится, но многое изменится для России.
Признание Донбасса может стать той самой соломинкой, которая переломит хребет верблюду. РФ окончательно превратится в изгоя — о выходе из международной изоляции придется забыть. Придется нести полную ответственность за жителей оккупированного региона, при том, что его продукция в России никому не нужна", — подчеркнул публицист.
"Одним словом, признание — это внушительный шаг к скорейшему демонтажу РФ в ее нынешнем виде. Как именно изменится устройство страны, предсказать довольно трудно. В одном можно не сомневаться — экспансионистский курс проводить будет некому. И Украина получит долгожданный мир. На месте украинцев я бы даже желал Кремлю сделать эту глупость", — резюмировал Владимир Голышев.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, признание, Кремль, ДНР, ЛНР
- Решение о признании или непризнании "ЛДНР" будет принимать лично Путин
- Почему Путин боится донбасского убийцу - Стрелкова-Гиркина?
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину
- В ООН прокомментировали признание РФ так называемых паспортов "ЛДНР"
- Косачев: решение РФ признать документы ЛНР и ДНР носит гуманитарный характер
- Забота о людях - Лавров разъяснил указ Путина о признании документов "ЛДНР"
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света10:30
- На Мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов 10:10
- В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты09:48
- "Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе09:30
- Кива открыто угрожает нардепу Семенченко: Я обязательно эту "падлу" подстрелю09:10
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам08:53
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России13:50
- СНБО ввел транспортную блокаду ДНР и ЛНР13:30
- НБУ введет санкции против российских банков13:11
- Самолет крупнейшего лоукостера в мире впервые приземлился в Украине12:48
- Порошенко назвал позором избиение полицейских нардепом Парасюком 12:29
- В Украине изменили правила техосмотра автомобилей12:10
- Донбасс минимально уступает Кривбассу11:47
- Украинцев на заработках в РФ стало вчетверо меньше11:30
- Меморандум с МВФ: на каких условиях Украина получит новый миллиард11:10
- У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских10:50
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Ожог дома: как себе помочь?08:02
- Как курение влияет на вашу кожу и внешний вид?22:35
- Ученые выяснили, сколько денег нужно для счастья12:18
- Опасен не только для детей: назван самый загрязненный продукт08:50
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- На Донбассе армия Украины крупно уступает России лишь в одном компоненте
- Как не купить опасное масло: эксперты рассказали, как надувают украинцев
- Тайная жизнь Лугандона
- Бывший главарь боевиков ДНР спрогнозировал будущее Захарченко и Плотницкого
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- В зоне АТО на Луганщине пропали двое бойцов "Айдара"
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Как получить помощь на погребение и пенсию пенсионера, умершего на неподконтрольной территории
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича