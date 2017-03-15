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Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения

15.03.2017 19:15
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Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения

Перекрытие транспортных путей в направлении неподконтрольной украинским властям части Донбасса не будет касаться гуманитарных грузов, а также общественного и частного транспорта граждан Украины, которые пересекают линию разграничения. Об этом, как пишет «Укринформ», в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Прекращены будут все транспортные сообщения, то есть железнодорожные и автомобильные, кроме частного сообщения, поскольку есть граждане Украины, которые могут перемещаться (через линию разграничения – ред.). И, безусловно, речь не идет о гуманитарных грузах украинских и международных, которые могут доставляться для помощи украинским гражданам на временно оккупированную территорию. Все остальное будет перекрыто и запрещено для передвижения», – объяснил он.

По словам Шкиряка, пересекать линию разграничения в пешем порядке гражданам Украины никто не будет запрещать. В то же время, он отметил, что общественному и частному транспорту будет разрешено пересекать линию разграничения после проверки правоохранительными органами в рамках контрдиверсионной деятельности «для недопущения каких-либо провокационных действий, а также передвижения лиц с террористическими наклонами... в том числе это касается, конечно, и предметов, запрещенных для перевозки в зоне проведения АТО».

Источник dnews.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, блокада, блокпост, АТО
 
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