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У Аброськина завели уголовное дело на Парасюка за нападение на полицейских
Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в категорической форме встал на защиту своих подчиненных, оказавшихся в эпицентре конфликта с народным депутатом Владимиром Парасюком. Накануне парламентарий и его соратники столкнулись с правоохранителями в Славянске. По данным силовиков, семь правоохранителей пострадали. При этом депутат угрожал вырезать всех, кто был на блокпосту, пишет “Диалог.UA”.
Аброськин на своей странице в Facebook заявил, что не позволит унижать полицейских Донецкой области. По его словам, многие силовики не изменили присяге и, оставив дома на оккупированной территории, продолжают защищать Украину. Он утверждает, что силовики по-прежнему будут нести службу на блокпостах, так как именно здесь изымают огромное количество оружия, которое может попасть на подконтрольные Киеву территории. После стычки в Славянске открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Донецкая область, Славянск, полиция, уголовное дело, блокпост
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