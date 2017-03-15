В Авдеевке снова повреждена линия электроснабжения, город без света

15.03.2017 10:30

В результате боевых действий Авдеевка вновь осталась без света. Об этом сообщают в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают спасатели, 14 марта произошел обрыв воздушной высоковольтной линии электропередач, в результате чего были обесточены Авдеевка, Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция.

"По состоянию на 7:00 15 марта централизованное электроснабжение отсутствует", - отмечают спасатели. При этом сообщается, что энергоснабжение объектов социально-бытовой сферы обеспечивается за счет семи электрогенераторов ГСЧС.

Кроме того, спасатели отмечают, что теплоснабжение города поддерживается за счет тепловой генерации Авдеевского коксохима, а вода - за счет запасов в городском резервуаре, объем которого составляет 4 тыс. куб. м.

Источник 112.ua