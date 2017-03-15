В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты

15.03.2017 09:48

Вчера в оккупированной Горловке на центральной площади города прошла забастовка таксистов, возмутившихся действиями сотрудников райотдела «полиции ДНР», забравших более 15 автомобилей служб такси на штрафплощадку из-за отсутствия так называемых лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

Об этом сообщает ДонПресс.

По мнению таксистов, таким образом «минтранс» «ДНР» намеревается их «обилетить». Во время забастовки таксисты вырабатывали дальнейшую тактику действий.