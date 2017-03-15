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Архив - Донецкая область

В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты

15.03.2017 09:48
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В Горловке из-за «облавы» «полиции ДНР» бастовали таксисты

Вчера в оккупированной Горловке на центральной площади города прошла забастовка таксистов, возмутившихся действиями сотрудников райотдела «полиции ДНР», забравших более 15 автомобилей служб такси на штрафплощадку из-за отсутствия так называемых лицензий на осуществление пассажирских перевозок.

Об этом сообщает ДонПресс.
По мнению таксистов, таким образом «минтранс» «ДНР» намеревается их «обилетить». Во время забастовки таксисты вырабатывали дальнейшую тактику действий.



Теги: Донбасс, Горловка, забастовка, такси
 
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