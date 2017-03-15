В Константиновке сыпется мост за 26 миллионов. ВИДЕО

15.03.2017 21:33

В Константиновке начал осыпаться Северный путепровод – мост, соединяющий трассы регионального значения.

На дороге выбоины, пешеходные дорожки рассыпаются, бордюр разваливается, штукатурка падает. Так Северный путепровод выглядит сегодня. Всего 3 месяца назад его торжественно ввели в эксплуатацию после реконструкции. На нее потратили почти 27 млн грн из местного, областного и государственного бюджетов.

Ремонтировали мост строители, нарушая технологию, признают в Константиновской мэрии. Подрядчика обязали сдать в эксплуатацию конструкцию раньше срока. Поэтому в спешке отделочные работы проводились при минусовой температуре.

«Окончание работ должно было быть – март, апрель, май этого года. Т.е. погодные условия не позволяли. Но т.к. просили показать объект, подрядчик пошел на то, что работали в зимний период при минусовых температурах», – прокомментировал заместитель Константиновского городского головы по вопросам ЖКХ Виктор Василенко.

Тем не менее, подрядчик дал гарантию на 10 лет. Теперь он должен устранить брак в своей работе и уже за свой счет.

«Подрядчик за свои деньги, за свои риски, которые были заложены в цене на ремонт путепровода, он это сделает. Т.е. получит меньшую прибыль предприятие», – уточнил Василенко.

Начать ремонт реконструированного путепровода местные власти обещают, когда потеплеет – как минимум до +15.

Источник Донецкие новости.