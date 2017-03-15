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В Мариуполе появятся «Счастливые животные»
С 1 апреля в Мариуполе заработает новое коммунальное предприятие «Счастливые животные». Именно этому предприятию КП «Коммунальник» передаст такое направление, как борьба с бродячими собаками.
Как пояснил директор центра современного обращения с животными коммунального предприятия «Счастливые животные» Анатолий Бахеркин, новое предприятие будет заниматься отловом, содержанием, пристройством бездомных животных. Летом же в городе должен открыться центр с ветклиникой, а также 150 вольерами для бродячих животных.
«Это будет центр, где будут стерилизовать животных, - рассказал Бахеркин. – В дальнейшем их будут пристраивать, а если хозяев найти не удастся, то - выпускать в привычную среду обитания».
По словам Бахеркина, стерелизованные животные не будут представлять угрозу человеку и не смогут размножаться. Они будут привиты от бешенства и клипсованы.
«Уже много раз говорилось, что полностью убирать бродячих животных с улиц нельзя, поскольку тогда Мариуполь заполнят мыши и крысы», - отметил Бахеркин.
Что же касается эвтаназии, то ее применять будут в крайнем случае. Даже агрессивных собак будут стараться пристраивать в добрые руки. В "Счастливых животных" планируют создать сайт, с помощью которого желающие смогут выбрать себе питомца в семью.
В настоящее время предприятие «Счастливые животные» юридически зарегистрировано, в штате имеется ветврач.
Теги: Донбасс, Мариуполь, собаки, центр
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