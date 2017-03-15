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Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России
15.03.2017 22:39
Завтра на оккупированную часть Донбасса прибудет очередной 62-й, «гумконвой» МЧС РФ, сообщает ДонПресс.
В МЧС РФ подчеркнули: «В Донском спасательном центре в Ростовской области сформирована очередная колонна, которая выйдет в Донбасс 16 марта».
Отмечается, что в составе колонны 40 автомобилей, загруженных якобы гуманитарными грузами общей массой свыше 500 тонн. Основную массу груза составляют детские продуктовые наборы.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, оккупация, гуманитарный конвой
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