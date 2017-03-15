Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России

15.03.2017 22:39

Завтра на оккупированную часть Донбасса прибудет очередной 62-й, «гумконвой» МЧС РФ, сообщает ДонПресс.

В МЧС РФ подчеркнули: «В Донском спасательном центре в Ростовской области сформирована очередная колонна, которая выйдет в Донбасс 16 марта».

Отмечается, что в составе колонны 40 автомобилей, загруженных якобы гуманитарными грузами общей массой свыше 500 тонн. Основную массу груза составляют детские продуктовые наборы.