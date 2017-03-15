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Жебривский: Пешие переходы на КПВВ продолжат работу, вопрос с легковыми авто решится в ближайшее время
Госпогранслужба должна в ближайшее время утвердить новый порядок пересечение линии в зоне АТО разграничения через контрольные пункты въезда и выезда в связи с решением СНБО. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"По легковому транспорту пока разъяснений нет. Я думаю, что мы не остановим пересечение линии разграничения как раз гражданским население - будет переход. Будут ли пропускаться автомобили, - сейчас проходит совещание в Госпогранслужбе. Я думаю, они эти инструкции получат.
В случае, если автомобили не будут перевозить товар, то, по мнению Павла Жебривского, они будут иметь возможность пересекать линию разграничения. Также глава Донецкой обладминистрации отметил, что в ближайшее этот вопрос должен быть определен.
Отметим, что сегодня утром на КПВВ, расположенных в зоне проведения антитеррористической операции, находилось более 1100 автомобилей.
Теги: Украина, Донбасс, СНБО, блокпост, ДНР, ЛНР, АТО
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