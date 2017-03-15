"Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества", - Сергей Жадан с коллегами открыли фестиваль в прифронтовом городе

15.03.2017 09:30

14 марта в прифронтовом Покровске, расположенном в 50 км от оккупированного Донецка, стартовал фестиваль CoolтурФест “Навесні” в рамках проекта «Обличчя міст» от фундации «З країни в Україну».

Известные украинские поэты и барды привезли на Донбасс свои книги, музыку, творчество, которые открывают жителям прифронтовой Донетчины украинскую культуру. Старт фестиваля #CoolтурФест “Навесні” состоялся в День добровольца в городе Покровск, сообщает ИА «Вчасно».

На концерте было много военнослужащих и молодежи. Так как фестиваль посвящен книгам и творчеству, со сцены звучали стихи, проза, песни в исполнении поэта Сергея Жадана, писателя Андрея Кокотюхи, музыкантов Васи Рябко (Папа Карло), Бориса Севастьянова ("Лінія Маннергейма), Олега Каданова ("Оркестр Че").

Общение гостей фестиваля со зрителями было простым и дружеским. Говорили и пели о самом важном — о родной стране, о войне на Донбассе, о мужестве украинских бойцов, о любви.

«Нам очень понравился формат концерта — микс литературы и музыки, — делится впечатлениями юная жительница Покровска Алина Рудич. — Это было очень чувственно и с надрывом. Мы сидели во втором ряду и плакали. Очень ждали выступления Сергея Жадана и были приятно удивлены и другими артистами, которые нам очень понравились тоже».

Так же эмоционально и душевно восприняли концерт военные, которые несут службу в регионе. Многие уже давно не были на подобных событиях и соскучились по украинской культуре. Каждое выступление сопровождалось искренними аплодисментами.

«Враження дуже приємні, саме так українське мистецтво і література повинні розвіватися великими темпами, адже країна починається з кожного з нас, — говорит Андрей Синельник, и.о. обязанности начальника военного мобильного госпиталя по роботе с личным составом. — Я на Донбасі вже 3 місяці и мені подобається спілкуватися з місцевою молоддю, яка прогресивна і думає на новому рівні — демократичному. І такі заходи сприяють цьому».

Поэт Сергей Жадан отметил, что именно коммуникации особенно не хватает жителям Донецкой и Луганской областей. Поэтому за день до выступления в Покровске он вместе с коллегами проехал ближе к линии фронта, чтобы встретиться и с военными, и с мирными людьми.

«Жителям Донбасса нужно чувствовать, что они - часть украинского общества, что мы все — один народ, — говорит поэт. — За эти два дня в Донецкой области впечатлил более всего военный госпиталь в Покровске. Мы видели силу духа и веру в то, что делают бойцы и медики. Это настоящие мужчины, которые встали на защиту своего народа и своей страны».

После концерта зрители еще долго не отпускали гостей фестиваля — фотографировались, говорили с каждым по душам, обсуждали новые книги авторов. Писатель Андрей Кокотюха впервые был на Донбассе и не пожалел о том, что все же смог найти пару дней в плотном графике для поездки сюда.

«Сейчас тут люди охотнее идут на контакт, чем раньше, — говорит писатель. — Я чувствую здесь заинтересованность аудитории более, чем в других местах. Я не эгоцентричный и переживу, если мои книги не будут читать, но мне важно, чтобы люди читали вообще и больше. Даже тот, кто читает комиксы, имеет преимущество перед тем, кто ничего не читает».

Подобная встреча с украинскими поэтами и писателями в прифронтовом Покровске состоялась впервые. Идея организовать именно такой фестиваль в рамках проекта «Обличчя міст» фундции «З країни в Україну» принадлежит местной команде волонтеров. Почти все, кого пригласили для участия, согласились приехать. Это для жителей прифронтового города особенно ценно. Сотрудничество продолжится и после фестиваля — Сергей Жадан уже предложил провести в Покровске литературный конкурс среди местных школьников.

«Хочется, чтобы такие мероприятия были традиционными для нашего города, — рассказала Светлана Кашенец, руководитель покровского оргкомитета CoolтурФест “Навесні”. — Этот фестиваль задумывался, как визитная карточка города. Он может проводиться каждый год на самые разные темы. Возможно, в будущем это будет фестиваль театра, оркестра, джаза, например. Наше название позволяет нам реализовать любой полет фантазии. Главное, чтобы инициативы исходили от самих жителей».

Фестиваль в Покровске будет проходить еще два дня и завершится 16 марта большим творческим событием, куда приедет еще больше украинских поэтов, писателей, бардов, которые готовятся к встрече с местной молодежью и детьми.

Источник ВЧАСНО.