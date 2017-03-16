- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Добробаты: Они остановили вражескую лавину07:05
- Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России22:39
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас" 22:19
- В Константиновке сыпется мост за 26 миллионов. ВИДЕО 21:33
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
Рішення про блокування частини території Донецької та Луганської областей було прийняте для продовження тих дій, які раніше ініціювали різні політичні сили і українська громадськість. Про це в коментарі ЗМІ висловив екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої координаційної групи в Мінську Роман Безсмертний, інформує replyua.net.
Говорячи про подальшу долю регіону, Безсмертний зазначив, що неконтрольовані сьогодні райони Донбасу економічно тісно пов'язані з Україною, тут ситуація абсолютно відрізняється від ситуації в Криму, Абхазії і Осетії.
«Україна формально юридично не контролювала ці території. Яку б ви складову не взяли, ви б побачили, що ці території пуповиною з'єднані з Україною. У них є два шляхи. Перший - вони реінтегріруются на цивілізованих умовах, другий - перетворюються в наслідки депопуляції, деіндустріалізації, в дике поле. Їх не може чекати доля Абхазії або Осетії з тієї причини, що вони не можуть існувати без цього переліку базових речей, які пов'язані просто з існуванням людини без України. Це вода, електроенергія, транспорт, інфраструктура - куди ви не подивитеся, скрізь це пов'язано. І не варто порівнювати це з Кримом, тому що Крим існує на ідеї повернення додому, інформації, яку вбили в голову - «я буду терпіти, але повернуся додому» », - зазначив він.
Теги: политика, Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР
- Эксперт озвучил возможный план Путина по оккупированному Донбассу
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Как Украина защищает своих граждан: чтобы получать заработанную пенсию, старики "ЛДНР" должны выехать на украинскую территорию
- Мінська битва за донбаських полонених: подробиці від Геращенко
- "Мы хoтим, чтoбы зaкoнчилocь этo нeдopaзумeниe пoд нaзвaниeм "ДНР" - дончане считают свой край Украиной
- Из оккупированного Донбасса массово выезжают люди, количество переселенцев уже почти 2 миллиона человек
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»11:18
- В ДПС повідомили про припинення перевезення вантажів через лінію розмежування в ОРДЛО10:30
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы08:25
- Добробаты: Они остановили вражескую лавину07:05
- Завтра в Донбасс прибудет «гумконвой» из России22:39
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас" 22:19
- В Константиновке сыпется мост за 26 миллионов. ВИДЕО 21:33
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса20:05
- Ноу-хау от коммунальщиков: почему украинцам приходится платить за тепло на 500 гривен больше13:50
- Скандал в Европарламенте: французы поддержали «референдум» в Крыму – фото13:37
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи13:25
- Кабмин продлит ЧП в энергетике13:13
- НБУ готовит санкции против «дочек» банков России13:07
- Трампу предложили план сдерживания Путина12:35
- Новый постпред США при ООН жестко высказалась по поводу России12:22
- Украинские реформаторы получат $54 миллиона от США12:14
- Чубаров объяснил, почему крымчане критикуют украинских политиков11:57
- Порошенко анонсировал новые бизнес-санкции за сотрудничество с «ДНР/ЛНР»11:40
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- Как защитить себя от воров: немного о современных сигнализациях19:18
- Дети продлевают жизнь своим родителям на два года – исследование18:45
- 6 признаков, что ваш ребенок перегружен17:48
- 8 мифов о жизни бизнесменов09:25
- 8 эмоциональных сигналов, которые нельзя игнорировать08:40
- Кравчук пояснил, что произойдет, если Украина отгородится от Донбасса
- Тайная жизнь Лугандона
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- Клименко рассказал, кто больше всех пострадает от блокады Донбасса
- 94 километра трассы «Мариуполь-Запорожье» выведены из строя