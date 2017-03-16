Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»

16.03.2017 11:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»

40 автомобилей так называемого «гумконвоя» МЧС России пересекли границу 

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение МЧС РФ.

По информации российских «спасателей», в пути следования колонна с гуманитарной помощью разделилась на две части.

«Одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган». Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры», — говорится в сообщения.

После прохождения границы 40 автомобилей общей массой более 500 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. В МЧС РФ заверяют, что в составе груза находятся продукты питания.




Теги: Донбасс, Путин, гумконвой
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх