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Боевики получили от Путина 40 машин «подкрепления»
40 автомобилей так называемого «гумконвоя» МЧС России пересекли границу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение МЧС РФ.
По информации российских «спасателей», в пути следования колонна с гуманитарной помощью разделилась на две части.
«Одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган». Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры», — говорится в сообщения.
После прохождения границы 40 автомобилей общей массой более 500 тонн продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей. В МЧС РФ заверяют, что в составе груза находятся продукты питания.
Теги: Донбасс, Путин, гумконвой
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