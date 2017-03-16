Добробаты: Они остановили вражескую лавину

16.03.2017 07:05

Прямо с Майдана...

Точное количество тех, кто прошёл через добробаты, установить сложно. Называется весьма условная цифра «около 10 тысяч». В то же время, по некоторым данным, столько народу находится только в рядах «Добровольческого украинского корпуса» (ДУК). Сколько было за всё это время «неучтённых» добровольцев (пропавших без вести, погибших, «партизан») - мы, наверное, никогда не узнаем.

14 марта выбрано Днём украинских добровольцев не случайно. Именно в этот день в 2014-м прямо с Майдана Независимости первые добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

«Я дал поручение не только МВД, но и Минобороны создавать добровольческие батальоны Нацгвардии, которую мы только создали, - вспоминал Турчинов. - Но первыми, кто это смог сделать, пока поднимали территориальную оборону и укомплектовывали подразделения, было МВД. Мы это назвали батальоны милиции специального назначения... Из оружия в лучшем варианте было - стрелковое. Я не мог быстро проводить мобилизацию, потому что даже обуви не было. Мы призывали по пять тысяч человек, потому что только столько мы могли покупать и производить берцы. Кто во что одет, кто во что обут, с автоматом, но другого не было. Надо было дать время создать армию, сделать оружие, обучить и подготовить... Те, кто первые пошли, чтобы остановить эту лавину, отбросить врага и начать очищать свою страну - батальоны, добробаты, смогли тогда остановить российские войска ценой своей жизни».

Путь «Донбасса»

Потери были колоссальные. Добробаты из «Донбасса», «Днепра», «ДУК Правый сектор» иже с ними массово гибли «русской весной» и «адским летом».

Рассмотрим, к примеру, некоторые этапы пути в зоне АТО нашего тёзки - батальона «Донбасс», который был сформирован на Днепропетровщине под началом Семёна Семенченко (он же Константин Гришин, ставший со временем депутатом от «Самопомощи» и сейчас занятый неоднозначным блокированием «торговли с оккупантами»), уже 23 мая 2014-го принял кровавый бой в районе Карловки, потеряв там более 10 человек погибшими и в два раза больше - ранеными.

В июле «донбассовцы» совместно с ВСУ освободили Лисичанск и Попасную, отдельная рота из состава батальона участвовала в боях на донецком направлении и 21 июля совместно с батальоном «Днепр» и подразделениями ВСУ выбила боевиков из Песок.

А в августе были битвы за Иловайск (в них, кроме «Донбасса», участвовали батальоны «Днепр», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Шахтёрск», а также батальон территориальной обороны «Кривбасс», подчинённый ВСУ) и страшные потери при выходе из него, когда российские кадровые военные расстреляли колонну украинских воинов в «зелёном коридоре».

По словам Семенченко, на 10 октября 2014-го в бате «Донбасс» было более 50 убитых, около 120 - раненых. Десятки попали в плен...

Со временем часть этого бата стала 46-м отдельным батальоном спецназначения «Донбасс - Украина» ВСУ (командует им бывший начальник штаба батальона «Донбасс» Вячеслав Власенко, позывной «Филин»). Именно эти воины недавно зашли в Новолуганское, фактически выведя его из «серой зоны» и перекрыв мощный канал контрабанды.

«Днепровские» битвы

Полк патрульной службы полиции особого назначения «Днепр-1» ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (подразделение спецназначения МВД, созданное приказом министра внутренних дел 14 апреля 2014-го) считается первым добровольческим формированием особого назначения в структуре МВД.

Именно «днепровцы» сорвали незаконный «референдум» в тогдашнем Красноармейске (теперь - Покровск), прибыв туда 11 мая на инкассаторских броневиках «ПриватБанка». Они же взяли в конце мая под контроль железнодорожные станции Просяная, Славянка, Доброполье, Дачное и все пограничные железнодорожные станции, а в июне приняли активное участие в операции по освобождению Мариуполя.

В дальнейшем «Днепр-1» принимал активное участие в боях на мариупольском направлении, его бойцы сражались в Иловайске, Песках, Карловке, Еленовке, Первомайском, Нетайлово. Осенью 2014-го группа «днепровцев» заняла метеостанцию Донецкого аэропорта и удерживала её до конца года.

За период активных действий в зоне АТО «Днепр-1» принимал участие в совместных операциях с ВСУ, СБУ, Нацгвардией, добробатами. С июня 2014-го по июнь 2015-го «днепровцы» потеряли 30 человек погибшими, 80 воинов получили ранения разной степени тяжести.

Операция «Легализация»

Осенью 2014-го, после первого «Минска», когда конфликт чуть поутих, начался процесс легализации добровольческих батальонов (в Украине, согласно Конституции, запрещено функционирование любых вооружённых формирований, не предусмотренных законодательством). Они переходили под командование ВСУ («Айдар», «Донбасс-Украина», «ОУН», «Кривбасс», «Киевская Русь» и другие), МВД («Киев-1», «Днепр-1», «Золотые ворота» и другие) либо Национальной гвардии («Донбасс», «Азов», Батальон имени Героя Украины генерала Кульчицкого).

На данный момент «сам по себе» остаётся лишь Добровольческий украинский корпус Правый Сектор (ДУК ПС), куда входит несколько батальонов (запасные и боевые), а также собственные учебные центры. «Дуковцы» воевали и воюют практически на всех участках донбасского фронта. ДАП, Пески, Широкино, шахта Бутовка, авдеевская промка - они всегда в самых «горячих точках». Явно и тайно.

«Мы никак не зарегистрированы, - сообщил LIGA.net пресс-секретарь общественного движения ПС Артём Скоропадский. - Рассматривали вариант вхождения в структуру при Минобороны Украины по примеру Союза обороны Эстонии. Но нам отказали. Сказали, если мы хотим служить в ВСУ, то, мол, «идите в военкоматы и записывайтесь». Но нам это не подходило, так как у нас уже было слаженное боевое подразделение. На этом разговор и закончился».

По словам Скоропадского, в ДУК ПС остались идеологически мотивированные добровольцы. Оружие покупают сами, добывают в боях или получают в виде помощи от армейцев. Якобы неуправляемые, «дуковцы» имеют хорошую репутацию среди военных и отлично проявляют себя в боевых действиях.

«Киев-1» в Славянске





Жители и гости Славянска 11 марта досрочно поздравляли украинских добровольцев - тех, кто первыми отправились на войну с агрессором, посягнувшим на суверенитет и территориальную целостность Украины. Праздник был организован по инициативе бойцов полка «Киев-1» (одно из первых добровольческих спецподразделений, созданных при МВД).

Батальоны особого назначения участвовали в освобождении ряда городов Донецкой области, таких, как Славянск, Краматорск и Мариуполь, затем обеспечивали охрану правопорядка на их территории, защищали от диверсий объекты жизнедеятельности региона.

На Соборной площади проходили праздничные мероприятия, участниками которых были бойцы полка «Киев», представители общественных организаций, жители и гости города. Все желающие могли осмотреть военную технику и сфотографироваться с ней, попробовать кашу из настоящей полевой кухни, бесплатно обследоваться у медиков подразделения, посмотреть выставку «Искусство в АТО» и фотовыставку «Участники АТО».

Криминальный след

К сожалению, в рядах добробатов оказались и преступники. Кто-то изначально шёл в зону АТО для того, чтобы «помародёрить», у кого-то потом «сорвало крышу». О страшных «подвигах» участников формирований «Айдар», «Торнадо» иже с ними (убийства, насилие, грабежи, вымогательство и прочее) писалось уже не раз.

Криминальный след тянется за некоторыми и вне зоны АТО. То и дело в сводках полиции сообщается о вооружённых столкновениях (с теми же представителями ДУК ПС «зарубились» 11 июля 2015-го в Мукачево, а в сентябре того же года в Ровенской области, где те «крышевали» незаконную добычу янтаря).

«Каждый боец добровольческого батальона, каждый солдат ВСУ делал абсолютно необходимую и героическую работу в условиях, когда система управления войсками была развалена. Все они - герои, - заявил LIGA.net экс-комбат полка «Миротворец», народный депутат Андрей Тетерук. - Другое дело, когда на фронт шли люди под видом добровольцев с преступной целью, и сейчас пытаются избежать ответственности за свои криминальные действия... Не нужно смешивать добровольцев и преступников. Такие люди должны отвечать за свои преступления согласно действующему законодательству на уровне со всеми гражданами Украины».

Андрей ПИТОНОВ.