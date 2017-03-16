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Архив - Донецкая область

Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе

16.03.2017 17:55
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Итальянского фоторепортера чуть не подстрелили на Донбассе

Итальянский журналист Difesa online, попавший под обстрел в Донбассе, работает фотокорреспондентом, заявил главный редактор военного издания Андреа Кукко, передает РИА Новости.

"Фоторепортера зовут Джорджо Бьянки, он был со мной в Сирии в ноябре. Он уже несколько раз приезжал в Донбасс для работы над репортажами и своим документальным фильмом", — заявил Кукко по телефону.

"Вчера вечером он находился в окрестностях донецкого аэропорта вместе с итальянским добровольцем под позывным "Спартак". Оказавшись под обстрелом неприятеля, "Спартак" открыл ответный огонь, после чего они переместились в укрытие. Слава богу, они не пострадали", — сказал главред Difesa online.

Ранее в четверг заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что итальянский журналист попал под обстрел в Донбассе.

 

Источник: from-ua.com



Теги: Донбасс, война, журналист, фоторепортаж, АТО
 
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