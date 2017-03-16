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Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко
На оккупированных территориях количество пленных возросло до 118 человек
На оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
"К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные", – сообщила Геращенко.
По ее словам, количество заложников возросло и за счет гражданских, "которых хватают на оккупированных территориях", и за счет украинских военных, которые были задержаны боевиками.
Напомним, 6 марта Геращенко заявляла, что в заложниках боевиков ОРДЛО находились 113 украинцев.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, заложники
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