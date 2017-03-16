Количество украинских заложников на Донбассе растет – Геращенко

16.03.2017 20:55

На оккупированных территориях количество пленных возросло до 118 человек

На оккупированном Донбассе количество украинских заложников увеличилось до 118 человек. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"К сожалению, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось и составляет 118 человек, это гражданские и военные", – сообщила Геращенко.

По ее словам, количество заложников возросло и за счет гражданских, "которых хватают на оккупированных территориях", и за счет украинских военных, которые были задержаны боевиками.

Напомним, 6 марта Геращенко заявляла, что в заложниках боевиков ОРДЛО находились 113 украинцев.



