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Местные боевики массово покидают "войска" "днр", - ГУР МОУ
16.03.2017 14:30
По данным группы "ИС", в разведывательной роте «9-го отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1 АК ДНР» (Новоазовский р-н) наблюдается массовое оставление подразделения боевиками (в основном из числа местного населения).
Основная часть «военнослужащих», не желающих далее проходить службу в «9-м омсп мп», переводятся в другие части, вплоть до подразделений обеспечения, другая часть пишет рапорты на увольнение.
Основными причинами ухода боевики называют непрофессиональные действия командования в боевых условиях и хронические невыплаты «боевых» доплат.
Ранее группа "ИС" сообщала, что Россия принимает активное участие в формировании "государственности "лнр".
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики
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