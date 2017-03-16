Неопрятные билборды «украшают» весенние улицы

16.03.2017 08:25

В Мариуполе более 500 билбордов и 200 ситилайтов, предлагающих всевозможные товары и услуги. Размещены они согласно комплексной схеме, принятой более пяти лет назад. Конструкции у горожан вызывают чувства неоднозначные. Во-первых, многие не приветствуют назойливую рекламу. Во-вторых, все без исключения мариупольцы возмущены эстетическим видом рекламных щитов: ржавчина, треснувшее стекло, облущенная краска - вид неряшливый, неопрятный.

Как бельмо на глазу…

Множество рекламных конструкций пустует. На некоторых билбордах видны многослойные остатки рекламной продукции, висящие уже несколько лет. Ветром разносятся обрывки бумаги. Потрёпанные рекламные щиты можно увидеть и на центральных проспектах Мариуполя. На проспекте Мира можно лицезреть ржавые билборды и выпотрошенные ситилайты с торчащими люминесцентными лампами. Нередко щиты украшены незатейливой вязью какого-нибудь «художника», изощрённо упражняющегося в нецензурном остроумии.

Эти щиты как бельмо на глазу, - досадуют мариупольцы.

«Непонятно, зачем они существуют. Я говорю даже не о тех, которые разваливаются и ржавеют, такие вообще надо сносить, не раздумывая. Но вы только представьте, как уродуют наш город эти громадные столбы с огромными рекламами. Деревья вырубаются, а этих кошмарных «украшений» становится всё больше. Видел фото нашего города, сделанное с высоты. Так там не парки, не памятники, не деревья в глаза бросаются, а вот эти билборды. Они на огромные кресты похожи. К тому же они отвлекают водителей, закрывают им обзор… Сколько у нас ДТП произошло «с участием» билбордов!», - возмущается мариуполец Игорь Авдеенко.

С тем, что рекламные щиты вдоль дорог отвлекают водителей, согласен и таксист Андрей: «Это невольно происходит. Взгляд сосредотачивается не на дороге, а в стороне, там, где эта реклама висит. Самое интересное заключается в том, что большая часть этих конструкций совершенно незаконна. Почему с этим никто не борется, непонятно».

Решили навести порядок

Жалобы жителей были наконец-то услышаны городской властью. Инспекция по благоустройству Мариуполя приняла решение провести инвентаризацию всех билбордов и ситилайтов. Объекты, установленные с нарушениями, будут демонтированы, обещает начальник инспекции Сергей Марчук. Будет оценен внешний вид конструкций и проверено наличие разрешительных документов у владельцев рекламных щитов.

Согласно правилам, металлические части должны быть окрашены, при отсутствии рекламы плоскость борда должна быть затонирована белым или серым цветом, на каждой конструкции должна иметься табличка с указанием собственника, контактными данными и сроком действия разрешительных документов.

«При выявлении бордов, которые идут вразрез правилам благоустройства, будем общаться непосредственно с собственниками этих конструкций для того, чтобы привели в надлежащий вид. В случае отказа собственника приводить конструкцию в надлежащий вид, есть административная ответственность, это - статья 152 и сумма штрафа от 850 до 1700 гривен. Но наша цель - наведение порядка, а не наказание владельцев малого и среднего бизнеса», - пояснил Марчук, добавив, что аварийную или неузаконенную конструкцию могут демонтировать. Кроме того, владельцам тех бордов, которые загораживают вид на исторические здания, будет предложено другое место размещения конструкции.

Цена вопроса - миллион

С началом военных действий из прифронтового Мариуполя ушли практически все крупные рекламодатели. Местный рекламный рынок переживает трудные времена. Заказчики сокращают бюджет на рекламу из-за снижения доходов, торговые точки - из-за снижения покупательской способности.

Оплачивать ежемесячную аренду от 200 до1500 гривен многие рекламщики не могут. В этом случае они идут на демонтаж конструкции, что тоже недёшево - стоимость его до восьми тысяч гривен. Есть такие предприниматели, которые попросту бросают свои рекламные конструкции и исчезают из города. Если такое случается, то демонтаж ложится «на плечи» городского бюджета.

Как отмечают в главном управлении градостроительства, в Мариуполе демонтажу подлежат почти 200 рекламных конструкций. На это потребуется порядка миллиона гривен.

«Ситуация сейчас патовая, - поясняет сотрудник одного из рекламных агентств Сергей. - Стоимость обслуживания конструкций растёт, за аренду земли платить необходимо, а рекламы нет, и мы имеем одни убытки. При этом рекламная конструкция всегда должна состоять в идеальном порядке. Пустая рекламная площадь должна быть заклеена белой бумагой. Это всё в настоящее время очень накладно. Выход видим только в социальной рекламе. Мы освобождены от платы за пользование местами размещения наружной рекламы на период вывешивания социальной рекламы».

Реклама патриотизма и здорового образа жизни - спасение





Городской властью совместно с молодёжными организациями и неравнодушными мариупольцами были разработаны несколько направлений социальной рекламы. Информация, размещаемая на рекламных щитах, пропагандирует здоровый образ жизни и патриотизм. Социальная реклама не вызывает у горожан негативных эмоций. По информации Главного управления градостроительства в 2014-2015 годах в Мариуполе резко увеличилось количество социально рекламы. Впервые в столице Приазовья социальная реклама патриотической направленности появилась осенью 2014 года: на 150 плоскостях были размещены плакаты с государственной символикой Украины.

Мы отличаемся от Европы

Как пишет БизнесЦензор, МАФы и рекламные щиты не городского формата - то, что сегодня отличает украинские города от европейских. Более 50% всех рекламных плоскостей в Украине занимают билборды, размер которых составляет целых 18 квадратов.

По состоянию на май 2016 года в Украине установлено 47 820 билбордов и 18 650 ситилайтов. Всего в Украине используется 75 078 наружных рекламных плоскостей.

Анастасия МАКСИМОВА.

Фото автора.