В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"

16.03.2017 18:45

Канал финансирования террористической организации «днр» разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Преступную схему перевода денег, полученных преступным же путем, из столицы Украины в Донецк организовал переселенец из Донбасса. Конечными получателями средств были два представителя бандформирования «МГБ» по прозвищу «Пионер» и «Немец», в прошлом работники правоохранительных органов Украины, которые перешли на сторону врага.

Деньги использовались для планирования и проведения диверсионных акций. Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника документы, подтверждающие противоправные действия, компьютерную технику и средства связи.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Неотложные следственные действия продолжаются.