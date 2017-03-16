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В Киеве СБУ разоблачила канал финансирования диверсантов "днр"
16.03.2017 18:45
Канал финансирования террористической организации «днр» разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.
Преступную схему перевода денег, полученных преступным же путем, из столицы Украины в Донецк организовал переселенец из Донбасса. Конечными получателями средств были два представителя бандформирования «МГБ» по прозвищу «Пионер» и «Немец», в прошлом работники правоохранительных органов Украины, которые перешли на сторону врага.
Деньги использовались для планирования и проведения диверсионных акций. Во время обыска правоохранители изъяли у злоумышленника документы, подтверждающие противоправные действия, компьютерную технику и средства связи.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Неотложные следственные действия продолжаются.
Источник: sprotyv.info
Теги: Донбасс, Киев, финансирование, СБУ, ДНР
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