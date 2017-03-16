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В одной из бригад боевиков "днр" "испарилось" 40 тонн топлива для военной техники, - ИС
16.03.2017 18:30
Командование 2-го АК в панике - в одной из бригад «выветрилось» порядка 40 тонн дизтоплива для военной техники.
Учитывая, что недавно оно обязало всех «командиров частей и подразделений» ввести режим жёсткой экономии горюче-смазочных материалов и урезало до минимума снабжение таковым подразделений в тылу (что абсолютно не логично, так как им приходится ездить намного больше тех, кто на передовой в условиях позиционной войны).
Одно из двух – или боевики накапливают топливо для чего-то в ближайшем будщем, или им существенно сократили лимиты.
Теги: Донбасс, техника, топливо, ДНР, боевики
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