Ахметов пытается получить от Украины компенсацию за "отжатый" "Укртелеком" на территории "ЛДНР"

17.03.2017 11:59

Руководство "Укртелекома" (основной бенефициар - Р.Ахметов) принимает меры для получения компенсации за "национализированное" в "ЛДНР" имущество из государственного бюджета Украины (на основании ст.19 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", которым предусмотрено "возмещение ущерба, причиненного организации, предприятию или учреждению террористическим актом"). Об этом в facebook пишет координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, по данным группы ИС, представителями центрального офиса ПАО "Укртелеком" (г.Киев) принимаются меры по фиксации факта "национализации" в "ДНР" и подготовки соответствующих заявлений в органы Национальной полиции, СБУ и КМУ.

Напомним, 1.03.2017, "министр связи ДНР" В.Яценко организовал "национализацию" имущественного комплекса ПАО "Укртелеком" на оккупированной территории.

В то же время, кураторы из РФ указанные меры восприняли неоднозначно, так как по планам Москвы планировалось в договорном порядке с "Укртелекомом" лишь изменить название его базы в "ДНР" на "Комтел", без отключения от украинского сегмента сети "Укртелеком".

15.03.2017 "министр" В.Яценко был вызван в Москву для выяснения обстоятельств и выработки стратегии дальнейших действий. В настоящее время, директором "ГП ДНР "Комтел" назначен Д.Костюченко (руководитель Донецкого филиала "Укртелеком" до "национализации"). По данным "МГБ ДНР", не менее 80% сотрудников "Укртелекома" в "ДНР" готовы продолжать работу в "Комтел". В настоящее время технические специалисты "министерства связи ДНР" осуществляют инспекции материальной базы "Укртелекома" в оккупированных районах Донецкой области.