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Блокада Донбасса: вопрос необходимо решить мирным путем - Госдеп США
В Государственном департаменте США следят за блокадой на востоке Украины. Об этом сказал и.о. представителя Госдепартамента Марк Тонер, передает "Укринформ".
В ведомстве отмечают, что важно мирно решить проблему, которая возникла после запрета на перемещение грузового транспорта через линию разграничения. Это нужно сделать с уважением к территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, считают в США.
По словам Тонера, блокада потенциально имеет серьезные последствия.
"Поэтому мы хотим мирного решения путем, предполагающим, как я уже говорил, территориальную целостность Украины", - подчеркнул представитель Госдепартамента.
Напомним, 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения со временно оккупированными территориями.
Фото: rian.com.ua/
Теги: США, Донбасс, путевка, блокада, вопрос, решение
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