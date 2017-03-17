Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Блокада Донбасса: вопрос необходимо решить мирным путем - Госдеп США

17.03.2017 07:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Блокада Донбасса: вопрос необходимо решить мирным путем - Госдеп США

В Государственном департаменте США следят за блокадой на востоке Украины. Об этом сказал и.о. представителя Госдепартамента Марк Тонер, передает "Укринформ".

В ведомстве отмечают, что важно мирно решить проблему, которая возникла после запрета на перемещение грузового транспорта через линию разграничения. Это нужно сделать с уважением к территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, считают в США. 

По словам Тонера, блокада потенциально имеет серьезные последствия. 

"Поэтому мы хотим мирного решения путем, предполагающим, как я уже говорил, территориальную целостность Украины", - подчеркнул представитель Госдепартамента.

Напомним, 15 марта 2017 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения со временно оккупированными территориями.


Фото: rian.com.ua/

Теги: США, Донбасс, путевка, блокада, вопрос, решение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх