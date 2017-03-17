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Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля
Главарь "ДНР" Александр Захарченко признал, что Россия уже давно занимается скупкой и перепродажей краденого угля с оккупированного Донбасса. Об этом он сообщил в ходе своего "официального" визита в оккупированный РФ Крым, пишут сепаратистские СМИ.
"Контракты на поставку угля из Донецка в Россию "не прекращались, а шли и раньше, в любые регионы РФ, а далее и в другие страны", - цитируют они слова Захарченко.
Говоря об объемах, он сказал, что речь идет о "десятках тысяч тонн".
Каким образом уголь, добытый на неподконтрольной территории Украины, поступал на территорию России и каким образом оформлялись соответствующие документы, боевик не уточнил. Россия официально не признала "ДНР", поэтому по международному законодательству не имеет права торговать с оккупированной частью единой Украины. Власти РФ не подтверждают факт закупки на не подконтрольных Украине территориях Донбасса угольной продукции.
Фото: https://dan-news.info/
Теги: Россия, Донбасс, торговля, уголь, ДНР, ЛНР
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