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Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля

17.03.2017 18:39
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Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля

Главарь "ДНР" Александр Захарченко признал, что Россия уже давно занимается скупкой и перепродажей краденого угля с оккупированного Донбасса. Об этом он сообщил в ходе своего "официального" визита в оккупированный РФ Крым,  пишут сепаратистские СМИ. 

"Контракты на поставку угля из Донецка в Россию "не прекращались, а шли и раньше, в любые регионы РФ, а далее и в другие страны", - цитируют они слова Захарченко.  

Говоря об объемах, он сказал, что речь идет о "десятках тысяч тонн". 

Каким образом уголь, добытый на неподконтрольной территории Украины, поступал на территорию России и каким образом оформлялись соответствующие документы, боевик не уточнил. Россия официально не признала "ДНР", поэтому по международному законодательству не имеет права торговать с оккупированной частью единой Украины. Власти РФ не подтверждают факт закупки на не подконтрольных Украине территориях Донбасса угольной продукции. 


Фото: https://dan-news.info/

Теги: Россия, Донбасс, торговля, уголь, ДНР, ЛНР
 
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