Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский

17.03.2017 17:58

Боевики снова начали стрельбу в районе Донецкой фильтровальной станции, которая сегодня была запущена в работу после простоя. Об этом глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский написал на своей странице в "Фейсбуке".



Он напомнил, что в пятницу Донецкую фильтровальную станцию подключили к питанию и запустили в работу. Вода начала наполнять городской резервуар.



"Однако около 13:00 оккупанты открыли стрельбу вблизи ДФС. Миссия ОБСЕ и представители СЦКК покинули территорию станции. На фильтровальной станции для обслуживания ее работы осталась смена работников КП "Вода Донбасса", - написал губернатор.