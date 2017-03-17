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Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский

17.03.2017 17:58
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Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский
Боевики снова начали стрельбу в районе Донецкой фильтровальной станции, которая сегодня была запущена в работу после простоя. Об этом глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский написал на своей странице в "Фейсбуке". 

Он напомнил, что в пятницу Донецкую фильтровальную станцию подключили к питанию и запустили в работу. Вода начала наполнять городской резервуар. 

"Однако около 13:00 оккупанты открыли стрельбу вблизи ДФС. Миссия ОБСЕ и представители СЦКК покинули территорию станции. На фильтровальной станции для обслуживания ее работы осталась смена работников КП "Вода Донбасса", - написал губернатор. 

Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, война, обстрелы, Жебривский, Донецкая фильтровальная станция
 
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