ДНРовцы оборудовали склад боеприпасов на территории школы

17.03.2017 14:51

По данным украинской разведки боевики «ДНР» обустроили склад боеприпасов на территории школы в селе Спартак под Донецком.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили: «Противник продолжает использовать гражданские объекты для прикрытия своей преступной деятельности. На территории общеобразовательной школы н.п.Спартак оборудован склад боеприпасов для минометов и артиллерийских систем».