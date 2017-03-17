Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

ДНРовцы оборудовали склад боеприпасов на территории школы

17.03.2017 14:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ДНРовцы оборудовали склад боеприпасов на территории школы

По данным украинской разведки боевики «ДНР» обустроили склад боеприпасов на территории школы в селе Спартак под Донецком.

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили: «Противник продолжает использовать гражданские объекты для прикрытия своей преступной деятельности. На территории общеобразовательной школы н.п.Спартак оборудован склад боеприпасов для минометов и артиллерийских систем».


Фото: https://omiliya.org

Теги: Донбасс, война, школа, боеприпасы, склад, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх