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ДНРовцы оборудовали склад боеприпасов на территории школы
17.03.2017 14:51
По данным украинской разведки боевики «ДНР» обустроили склад боеприпасов на территории школы в селе Спартак под Донецком.
В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили: «Противник продолжает использовать гражданские объекты для прикрытия своей преступной деятельности. На территории общеобразовательной школы н.п.Спартак оборудован склад боеприпасов для минометов и артиллерийских систем».
Фото: https://omiliya.org
Теги: Донбасс, война, школа, боеприпасы, склад, боевики
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