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ДНРовцы заявили о договоренности с Украиной по обмену пленными

17.03.2017 19:33
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ДНРовцы заявили о договоренности с Украиной по обмену пленными

Боевики заявили о договоренности с Украиной об обмене всех пленных, чья личность в настоящий момент установлена. Об этом сказала "уполномоченная по правам человека"  "ДНР" Дарья Морозова, сообщает один из сепаратистских сайтов.

По ее словам, договоренность была достигнута на встрече гуманитарной подгруппы в Минске 15 марта.

Как заявила представитель т. н. "ДНР", предметом разговора было и 62 боевика, которые обвиняются в особо тяжких преступлениях. Без них, настаивают в "ДНР", обмена не будет. 

Украинская сторона пока не сообщила о каких-либо договоренностях. Отмечается, что переговорный процесс идет сложно. "На сегодняшний день в минской группе мы договорились о привлечении к освобождению мониторинговой миссии ООН по правам человека (с этим все согласились). Очень надеемся, что это компромиссное решение ускорит освобождению заложников", - сообщила вчера на своей странице в Facebook Ирина Геращенко.

Напомним, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось, и составляет 118 человек, среди которых гражданские и военные. 


Фото: https://www.gazeta.ru/

Теги: Украина, Донбасс, война, обмен, боевики
 
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