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ДНРовцы заявили о договоренности с Украиной по обмену пленными
Боевики заявили о договоренности с Украиной об обмене всех пленных, чья личность в настоящий момент установлена. Об этом сказала "уполномоченная по правам человека" "ДНР" Дарья Морозова, сообщает один из сепаратистских сайтов.
По ее словам, договоренность была достигнута на встрече гуманитарной подгруппы в Минске 15 марта.
Как заявила представитель т. н. "ДНР", предметом разговора было и 62 боевика, которые обвиняются в особо тяжких преступлениях. Без них, настаивают в "ДНР", обмена не будет.
Украинская сторона пока не сообщила о каких-либо договоренностях. Отмечается, что переговорный процесс идет сложно. "На сегодняшний день в минской группе мы договорились о привлечении к освобождению мониторинговой миссии ООН по правам человека (с этим все согласились). Очень надеемся, что это компромиссное решение ускорит освобождению заложников", - сообщила вчера на своей странице в Facebook Ирина Геращенко.
Напомним, на сегодняшний день количество заложников в ОРДЛО увеличилось, и составляет 118 человек, среди которых гражданские и военные.
Фото: https://www.gazeta.ru/
Теги: Украина, Донбасс, война, обмен, боевики
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