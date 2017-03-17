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«Донбасс» одержал третью победу в полуфинале УХЛ
Хоккейный клуб "Донбасс" обыграл "Кривбасс" в четвертом матче полуфинальной серии Украинской хоккейной лиги.
Стартовые двадцать минут команды демонстрировали активную игру, но забросить не удавалось никому. Вратари действовали надежно. В конце первой двадцатиминутки шайба побывала в воротах "Кривбасса", но гол не был засчитан.
"Донбасс" сумел забить в самом начале второго отрезка игры. Шайба, заброшенная Сергеем Бабинцом, стала первой в этом матче и 50-й в дебютном розыгрыше плей-офф Украинской хоккейной лиги.
Удвоить преимущество дончане сумели под занавес второго периода. После отлично разыгранной комбинации, Денис Кочетков отправил шайбу в ворота.
В третьем периоде, несмотря на все попытки "Кривбасса" сократить преимущество, дубль оформил Сергей Бабинец, установив окончательный счет матча 0:3. Богдан Дьяченко оформил второй шатаут в плей-офф Украинской хоккейной лиги.
Эта победа стала третьей для "Донбасса" в полуфинале. Счет в серии 3-1. Следующий матч полуфинала плей-офф УХЛ состоится в воскресенье 19 марта в Дружковке на Ледовой арене "Альтаир" , стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Украинская хоккейная лига. 1/2 финала.
"Кривбасс" - "Донбасс" 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы: 0:1 Бабинец (Яковлевс, Лялька - больш.), 22:59, 0:2 Кочетков (Захаров, Сырей - больш.), 36:59, 0:3 Бабинец (Петрухно), 50:28.
Кривбасс: Бесхлебный (Вязовов); Савченко - Секирко (А) - Попов, Рябенко (А) - Афанасьев; Слюсарь - Вал. Алексюк -
Михеенок, Белоусов - Декало; Куцевич - Максименко - Ворона, Катрич (К) - Александров; Пидгурский - А. Люльчук - Коваленко, Горлушко - Рубан.
Донбасс: Дьяченко (С. Люльчук); Егоров - Захаров - Кочетков, Кугут (А) - Сырей; Никифоров - Шафаренко - Благой, Яковлевс - Вл. Алексюк; Бабинец - Буценко - Лялька (А), Победоносцев - Петрухно; Нименко - Бондарев (К) - Рамазанов, Каменьков - Григорьев.
Фото: donbass.uа
Теги: Донбасс, игра, хоккей, победа, команда
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