"Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя

17.03.2017 22:08

С началом вечера жители оккупированного Донецка в социальных сетях активно сообщают о громких звуках боевых действий, которые отчетливо слышны в разных районах города, пишет "ДонПресс".

На мощные залпы жалуются жители Киевского и Петровского районов города. В комментариях люди пишут:

-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты»

— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».

— «Центр. нихило так

С началом вечера жители оккупированного Донецка в социальных сетях активно сообщают о громких звуках боевых действий, которые отчетливо слышны в разных районах города.

На мощные залпы жалуются жители Киевского и Петровского районов города. В комментариях люди пишут:

-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты»

— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».

— «Центр. нихило так минусует арта.»

-» Киевский РИК: задрожали стекла .»

-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».

— «одиночные исходящие, сторона 10й шахты»

— «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки»

— «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»

— «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».

-» Киевский РИК: задрожали стекла .»

-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».

— «одиночные исходящие, сторона 10й шахты»

— «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки»

— «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»

— «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».