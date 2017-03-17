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"Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя

17.03.2017 22:08
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"Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя

С началом вечера жители оккупированного Донецка в социальных сетях активно сообщают о громких звуках боевых действий, которые отчетливо слышны в разных районах города, пишет "ДонПресс".

На мощные залпы жалуются жители Киевского и Петровского районов города. В комментариях люди пишут:

-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты»

— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».

— «Центр. нихило так

С началом вечера жители оккупированного Донецка в социальных сетях активно сообщают о громких звуках боевых действий, которые отчетливо слышны в разных районах города.

На мощные залпы жалуются жители Киевского и Петровского районов города. В комментариях люди пишут:

-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты»

— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».

— «Центр. нихило так минусует арта.»

-» Киевский РИК: задрожали стекла .»

-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».

 — «одиночные исходящие, сторона 10й шахты»

 — «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки»

 — «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»

 — «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».

-» Киевский РИК: задрожали стекла .»

-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».

 — «одиночные исходящие, сторона 10й шахты»

 — «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки»

 — «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»

 — «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».


Фото: cxid.info/

Теги: Донецк, Донбасс, война, Макеевка, бой, обстрелы
 
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