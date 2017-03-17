- Боевики проводят военные учения и обстреливают ВСУ22:52
- "Денег нет и не предвидится, но верим в чудо" - на "отжатом" Енакиевском металлургическом решали будущее завода22:19
- "Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя22:08
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину21:47
- Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель21:35
- Полицейские Донетчины обнаружили у задержанного наркотики в автомобиле и "интересном месте"21:12
- В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных21:07
- В Донецкой области жители обнаружили страшную находку20:59
- В одном из фермерских хозяйств Краматорска обнаружен новый очаг африканской чумы свиней20:48
- В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции20:30
"Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя
С началом вечера жители оккупированного Донецка в социальных сетях активно сообщают о громких звуках боевых действий, которые отчетливо слышны в разных районах города, пишет "ДонПресс".
На мощные залпы жалуются жители Киевского и Петровского районов города. В комментариях люди пишут:
-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты»
— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».
— «Центр. нихило так
С началом вечера жители оккупированного Донецка в социальных сетях активно сообщают о громких звуках боевых действий, которые отчетливо слышны в разных районах города.
На мощные залпы жалуются жители Киевского и Петровского районов города. В комментариях люди пишут:
-«22:25 Петровка, Базарный, слушаем мощно Текстильщик, громко очень, сигналки сработали в машинах ((((((Жилплощадка, рядом прилеты»
— «22:30 Трудовские громыхаэют, ужас! Петровка, Базарный, громко, не пойму… Дети испугались Петровка, ДСК — громко! тяжелое».
— «Центр. нихило так минусует арта.»
-» Киевский РИК: задрожали стекла .»
-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».
— «одиночные исходящие, сторона 10й шахты»
— «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки»
— «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»
— «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».
-» Киевский РИК: задрожали стекла .»
-«Освобождение Донбасса, мощно грузят слышно… Киевский РИК. Со стороны Макеевки слышны мощные разрывы».
— «одиночные исходящие, сторона 10й шахты»
— «Трудовские, слышу прилеты Бирюзова, громко. Абакумова, слышно мощно Лидиевка, слышно довольно таки»
— «22:30 Голубой, юго-запад сверкает Широкий, слушаем, страшно… Мирный слышит мощное гупанье… даже с ТВ.»
— «Киевский:так тихо, что слышно и видно на небе результаты стрельбы орков с западных окраин города. Сверкает оттяжелого».
Фото: cxid.info/
Теги: Донецк, Донбасс, война, Макеевка, бой, обстрелы
- На вопросы отвечает юрист. Часть 65
- "Автоматная утренняя очередь переросла в бомбежку" - Донецк содрогается от звуков боя
- В Донецке идет тяжелый бой: исходящие слышат в Петровском и Куйбышевском районах
- "Тяжелое бодрит" - Макеевка и пригороды Донецка слышат громкие звуки боя
- Под Донецком диверсанты пытались прорваться всю ночь
- Донбасс в огне: Донецк, Макеевка, Авдеевка, Марьинка - обстрелы практически не прекращались (Список разрушений)
- Боевики проводят военные учения и обстреливают ВСУ22:52
- "Денег нет и не предвидится, но верим в чудо" - на "отжатом" Енакиевском металлургическом решали будущее завода22:19
- "Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя22:08
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину21:47
- Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель21:35
- Полицейские Донетчины обнаружили у задержанного наркотики в автомобиле и "интересном месте"21:12
- В "ДНР" проводят военные сборы для военнообязанных21:07
- В Донецкой области жители обнаружили страшную находку20:59
- В одном из фермерских хозяйств Краматорска обнаружен новый очаг африканской чумы свиней20:48
- В "ДНР" заявили об открытии представительства в Греции20:30
- Боевики проводят военные учения и обстреливают ВСУ22:52
- Аэропорт "Борисполь" вошел в десятку лучших аэропортов Восточной Европы22:43
- В Україні запустять електронні трудові книжки22:35
- "Денег нет и не предвидится, но верим в чудо" - на "отжатом" Енакиевском металлургическом решали будущее завода22:19
- "Донецк: минусует арта" - в Донецке и Макеевке слышат звуки боя22:08
- В Мюнхене погиб известный украинский композитор 21:59
- Жители "ДНР" разочаровались в "русском мире" и хотят вернуться в Украину21:47
- Отношения с Россией возможно улучшать только после разрешения кризиса в Украине - Меркель21:35
- Сегодня на Чонгаре торжественно открыли вышку с вещанием на Крым21:25
- Полицейские Донетчины обнаружили у задержанного наркотики в автомобиле и "интересном месте"21:12
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича