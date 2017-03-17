Главарь "ДНР" Захарченко намерен переориентировать экономику "республики" на Россию

17.03.2017 07:48

Александр Захарченко расскажет о переориентации экономик "Народных Республик Донбасса" на Российскую Федерацию на заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс» в Ялте. Об этом заявили в пресс- службе так называемой "администрации Главы ДНР", сообщают сепаратистские СМИ.

«Семнадцатого марта в Ялте Глава ДНР Александр Захарченко выступит на заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс», – проинформировали в пресс-службе. – Глава ДНР расскажет членам интеграционного комитета о последствиях украинской блокады для экономик Республик Донбасса и переориентации экономик ДНР и ЛНР на Россию».

В "администрации" уточнили, что заседание пройдет в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.