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Главарь "ДНР" Захарченко намерен переориентировать экономику "республики" на Россию

17.03.2017 07:48
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Главарь "ДНР" Захарченко намерен переориентировать экономику "республики" на Россию

Александр Захарченко расскажет о переориентации экономик "Народных Республик Донбасса" на Российскую Федерацию на заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс» в Ялте. Об этом заявили в пресс- службе так называемой  "администрации Главы ДНР", сообщают сепаратистские СМИ.

«Семнадцатого марта в Ялте Глава ДНР Александр Захарченко выступит на заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс», – проинформировали в пресс-службе. – Глава ДНР расскажет членам интеграционного комитета о последствиях украинской блокады для экономик Республик Донбасса и переориентации экономик ДНР и ЛНР на Россию».

В "администрации"  уточнили, что заседание пройдет в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.


Фото: https://dan-news.info/

Теги: экономика, Россия, Донбасс, Крым, ДНР, Захарченко, ориентирование
 
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