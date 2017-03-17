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Главарь "ДНР" Захарченко намерен переориентировать экономику "республики" на Россию
Александр Захарченко расскажет о переориентации экономик "Народных Республик Донбасса" на Российскую Федерацию на заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс» в Ялте. Об этом заявили в пресс- службе так называемой "администрации Главы ДНР", сообщают сепаратистские СМИ.
«Семнадцатого марта в Ялте Глава ДНР Александр Захарченко выступит на заседании интеграционного комитета «Россия – Донбасс», – проинформировали в пресс-службе. – Глава ДНР расскажет членам интеграционного комитета о последствиях украинской блокады для экономик Республик Донбасса и переориентации экономик ДНР и ЛНР на Россию».
В "администрации" уточнили, что заседание пройдет в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.
Фото: https://dan-news.info/
Теги: экономика, Россия, Донбасс, Крым, ДНР, Захарченко, ориентирование
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