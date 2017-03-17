Хуг назвал Донбасс пороховой бочкой и призвал немедленно отвести тяжелое вооружение

17.03.2017 15:31

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сравнил Донбасс с пороховой бочкой. Об этом он заявил журналистам в ходе брифинга, посвященного вопросам деятельности миссии в Украине, сообщает 112.ua.

"Учитывая наличие вооружения и близкое расположение сил и формирований, Донбасс - это как пороховая бочка. Слишком много было уже сделано из того, что подпитывает это напряжение", - заявил Александр Хуг.

По словам заместителя главы миссии Организации в Украине, сейчас нужны шаги, которые будут направлены на снижение уровня эскалации конфликта. И эти шаги, по мнению Александра Хуга, должны быть реализованы как можно быстрее. "В то время как терпение подходит к концу, а уровень гнева увеличивается, когда на улице почти весна - не остается времени для гипотез и допущений", - подчеркнул он.

Александр Хуг отметил, что стороны должны отвести все тяжелое вооружение за согласованные линии отвода и развести свои позиции, которые расположены слишком близко друг к другу. И, как заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине, все это должно быть сделано "без какого-либо промедления" и "без каких-либо оправданий".