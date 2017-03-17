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Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой
На пешеходных пунктах пропуска в зоне АТО сохраняется большой ажиотаж: люди с раннего утра занимают очереди, чтобы попасть с оккупированных территорий в мирную Украину для решения своих проблем. Однако часто получается, что, простояв практически целый день в большой очереди, которую заняли еще до открытия КПП, человек так и не успел пересечь блокпосты.
Сегодня, 17 марта, ситуация аналогичная: с утра на КПВВ "Марьинка" и КПП "Станица Луганская", под данным "Фундация 101", большие очереди, передает "Диалог. UA".
Мониторы организации зафиксировали, что по состоянию на 11:30 пятницы, на КПВВ "Марьинка" в очереди стоит более 180 авто с подконтрольной территории и до 40 машин - с неподконтрольной (плюс еще 100 - на "нулевом блокпосту"). В сторону неподконтрольной территории стоит более 110 пешеходов.
Нереальный поток людей уже который день подряд наблюдается на "Станице Луганской". Сегодня, 17 марта, с подконтрольной боевикам территории в мирную Украину хотят попасть более 500 человек, стоящих в очереди, со стороны ВСУ – 200 человек. При этом сообщается, что многие пешеходы, простояв по 10 часов в очередях, зачастую не успевают пересечь блокпосты и вынуждены ехать назад домой, чтобы уже на следующий день снова пройти эту мучительную и томительную процедуру.
Напомним, в зоне АТО вступил в силу запрет на перемещение грузов в "ДНР/ЛНР", также добавим, что заблокировано все сообщение, ведущее от линии разграничения к террористическим "республикам".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, линия разграничения, Станица Луганская, КПВВ, очереди
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