Из-за обстрелов боевиков пострадала прифронтовая Жованка (ФОТО)

17.03.2017 13:42

В четверг, 16 марта, в Донецкой области обстреляли прифронтовое село Жованка. В результате боевых действий пострадал пункт выдачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил волонтер Владимир Веселкин, пишет сайт novosti.dn.ua.



По его словам, обстрел произошел после обеда, когда в офисе никто не находился. Волонтер также опубликовал фотографии поврежденного помещения.

До начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Жованка относилась к поселковому совету Зайцево. Часть поселка контролируют боевики «ДНР». Помимо обстрелов в Жованке возникла проблема с трудоустройством и выплатой пособий, доступом к продуктам и медицине. Летом 2016 года в селе удалось наладить подачу воды и электричества. Ближайший контрольный пункт пропуска - КПВВ «Зайцево» между Горловкой и Бахмутом.



В мае 2016 года Бахмутский районный совет принял решение присоединить Жованку и Майорск для предоставления им статуса подконтрольной Украине территории. Из-за отсутствия источников дохода и медобслуживания в селе открыли единственный пункт выдачи гуманитарной помощи. Офис пункта находится в гараже частного дома, который предоставил для пользования местный житель.



