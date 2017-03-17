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Из-за обстрелов в Еленовке на Донетчине повреждены дома и линии электропередач
17.03.2017 09:46
Часть поселка Еленовка к юго-западу от Донецка и села Набережное Новоазовского района из-за обстрелов обесточены и повреждено четыре дома. Об этом сообщают сепаратисткие СМИ.
Отмечается, что в результате обстрела в 7:30, пострадавших нет, но повреждены линии электропередачи, часть села без света.
Кроме того, повреждено четыре частных дома, один из них прямым попаданием.
В Еленовке без света в результате обстрелов остались 6 улиц. "Ночью был обстрел, на данный момент шесть улиц находятся без электроснабжения, это порядка 400 абонентов", — отметил "глава поселковой администрации" Игорь Сякерин.
Фото: vchasnoua.com
Теги: Донбасс, война, электричество, боевики, обстрелы
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