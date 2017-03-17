Экс-главарь "ДНР" Ходаковский считает, что российские олигархи окажут помощь "национализированным" предприятиям "республики"

"Если Донбасс будет интегрирован в потоки экономические российские, в его экономический потенциал, то рядовой россиянин на себе этого даже не почувствует. Потому что никак на него эта нагрузка не ляжет, не будет введен дополнительный налог "на Донбасс" такого не будет", - уверен боевик.Он считает, что поддержку непризнанным "ДНР" и "ЛНР" окажет крупный российский бизнес, готовый потерять ради этого часть своей прибыли."Подвинуться частью своей прибыли те олигархи, которые отвечают за то или иное направление, всего лишь, не более того", - считает А.Ходаковский.Он сообщил, что российские власти провели встречу с представителями крупных российских холдингов, на которой настоятельно рекомендовали помогать металлургии оккупированной части Донбасса. В правительстве РФ не подтверждают факт такой встречи.