- Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля18:39
- В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных18:38
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой18:26
- Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО18:08
- Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский17:58
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия17:44
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото17:33
- Произвол ГФС - через КПВВ на Донбассе не пропускают даже товары, предназначенные для личных нужд17:26
- Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения17:09
- В ЕС не признают документы фейковых "ЛДНР"16:53
Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО
Еще в прошлом году государственные руководители объявляли возможность автоматически удалять личные данные и просроченные пропуски в зону АТО из реестра разрешений. Но постоянной такой возможности пока нет. Юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Яна Пиявская объяснила, как на практике удалить информацию из реестра и продлить пропуск.
Как известно, невозможно оформить новое разрешение, если личные данные уже есть в базе электронного реестра. Существует два пути решения этого вопроса:
Первый. Обратиться к одной из координационных групп, чтобы их работники удалили ваши личные данные. Телефоны этих групп указаны на сайте реестра разрешений. Но, к сожалению, не каждая координационная группа предоставляет услугу удаления данных по телефону.
Второй. Отправить заявление на удаление данных по почте в один из пунктов приема документов. Адреса также имеются на сайте реестра разрешений.
К заявлению следует приложить копии документов, на основании которых оформлялось предыдущее разрешение. Обычно это паспорт гражданина Украины и ИНН. Переселенцы должны приложить справку ВПЛ. Обычно, оно обрабатывается 5-7 дней. После удаления данных из базы реестра разрешений, можно зарегистрировать новый пропуск.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Донбасс, реестр, зона, пропуск
- Как оформить пропуск в зону АТО, если не работает сайт СБУ - советы юристов
- ЦИК Украины не готов к проведению президентских выборов в Донбассе (ВИДЕО)
- Украина не может получать уголь из зоны АТО
- Донецк пытается конкурировать с Канарами
- Ведение реестра переселенцев могут передать Министерству по оккупированным территориям
- Выборы президента. Донецкая область может дать почти 3,5 миллиона голосов
- Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля18:39
- В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных18:38
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой18:26
- Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО18:08
- Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский17:58
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия17:44
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото17:33
- Произвол ГФС - через КПВВ на Донбассе не пропускают даже товары, предназначенные для личных нужд17:26
- Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения17:09
- В ЕС не признают документы фейковых "ЛДНР"16:53
- Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля18:39
- В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных18:38
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой18:26
- Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО18:08
- Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский17:58
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия17:44
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото17:33
- Произвол ГФС - через КПВВ на Донбассе не пропускают даже товары, предназначенные для личных нужд17:26
- Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения17:09
- В ЕС не признают документы фейковых "ЛДНР"16:53
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой