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Киев призывает международные организации ввести санкции против бизнеса, который будет торговать с "отжатыми" предприятиями "ЛДНР"

17.03.2017 16:44
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Киев призывает международные организации ввести санкции против бизнеса, который будет торговать с "отжатыми" предприятиями "ЛДНР"

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество вводить санкции против тех российских компаний, которые будут вести торговлю с экспроприированными на территории отдельных районов Донбасса украинскими предприятиями.

“Что касается предприятий, то бесспорно, мы также призываем наших партнеров, и об этом есть в решении СНБО, ввести санкции против тех ... российских предприятий, которые будут вести торговлю с экспроприированными украинскими предприятиями”, — цитирует “Интерфакс-Украина”выступление на брифинге в пятницу в Киеве спикера МИД Украины Марьяны Бецы.

В этом ключе она отметила, что международные санкции против России должны сохраниться до выполнения ею Минских соглашений.


Фото: sprotyv.info/ru

Теги: Украина, Россия, Донбасс, торговля, международный валютный рынок, призыв, санкции
 
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