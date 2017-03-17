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Кремль может использовать "письмо Януковича" с просьбой ввести войска в Украину еще раз - эксперт
На откровенное вранье можно идти только ради большой политической цели. Такое мнение высказал изданию "ГОРДОН" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, что никакого письма от бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска администрация российского президента не получала, и он "не знает", что постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин зачитывал его.
"То, что Песков так откровенно вынужден врать, показывает, что этот сюжет с письмом Януковича очень важен. Настолько важен, что ради этого был убит Чуркин. Это не мое маргинальное мнение. Такой информированный и близкий к Кремлю человек, как Алексей Венедиктов (главный редактор радиостанции "Эхо Москвы". – ред.), посвятил аж две передачи этому событию. Душераздирающие детали рассказывал: сначала не допустили скорую помощь, потому что Чуркин сидел в секретном помещении, потом его как-то отвезли в госпиталь, и когда он умер, при вскрытии обнаружили в почках какое-то отравляющее вещество. По мнению американского эксперта, вещество было введено во время ужина в представительстве. В общем, это уже факт", – подчеркнул собеседник.
Он считает, что в Кремле не зря вспомнили о письме Януковича с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину ввести войска в Украину. Кремлю крайне важно доказать, что такого эпизода прежде не было, чтобы иметь возможность еще раз использовать данный прием.
"Сейчас меняется стратегия Кремля в отношении лугандонии. Уже максимально подчеркивается ее субъектность, в том числе и через признание паспортов, введение рублевой зоны и так далее. Это дойдет до какой-то формы укрепления власти. Может, пришлют туда Азарова (Николай Азаров – бывший премьер-министр Украины. – ред.). Объявят законной властью чуть ли не всей Украины. И уже эта власть обратится к Путину с просьбой ввести войска. Другого объяснения нет. Ведь все уже забыли про это письмо. Зачем снова ситуацию раздувать? На такие преступления и на такое откровенное вранье можно идти только ради какой-то большой политической цели. И мне представляется, что они хотят эту просьбу в ближайшее время осуществить как бы в первый раз", – отметил Пионтковский.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация президента РФ в 2014 году не получала от экс-президента Украины Виктора Януковича письма с просьбой ввести войска в Украину. Песков отказался комментировать тот факт, что на заседании Совбеза ООН представитель РФ Виталий Чуркин заявлял о наличии такого письма. Песков заявил, что "этого он не знает".
10 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что получил ответ от Генпрокуратуры РФ, которая утверждает, что администрация президента РФ и Совет Федерации РФ не получали письма от Януковича с просьбой ввести войска на территорию Украины. О существовании этого письма заявлял сам Янукович, его также упоминали представитель РФ в Совбезе ООН Виталий Чуркин и президент РФ Владимир Путин.
18 января Луценко сообщал, что Главная военная прокуратура получила от ООН фотокопии заявления Януковича с просьбой ввести в Украину войска РФ.
Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.
В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя. В отношении экс-президента применяется процедура заочного осуждения.
Во время видеодопроса 28 ноября 2016 года в Святошинском районном суде Киева Луценко уведомил Януковича о подозрении в госизмене. Письменное подозрение вручили адвокату экс-президента. Защита считает, что это было сделано неправомерно.
Фото: politobzor.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, смерть, агрессия, письмо, Чай Вдвоём, Янукович
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