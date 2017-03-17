Кремль не намерен включать "ЛДНР" в состав России

17.03.2017 13:52

Сценарии по интеграции так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

"Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса. Но никаких писанных сценариев на этот счет нет", - подчеркнул он.

В то же время Песков добавил, что Кремль не собирается отменять признание "паспортов" "ЛДНР", поскольку "это решение было правильным".

Напомним, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что Россия может отменить решение о признании "документов" так называемых "ДНР" и "ЛНР"и назвал условия для этого.

Отметим, в середине февраля 2017 года РФ признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР". На основании таких "документов" также разрешается въезд в Россию. Президент Петр Порошенко заявил, что признание Россией паспортов "ЛДНР" - очередное доказательство оккупации Донбасса. Кроме того, Украина на заседании ТКГ в Минске требовала от Кремля отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления так называемой "границы".