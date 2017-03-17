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Кремль не намерен включать "ЛДНР" в состав России
Сценарии по интеграции так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав России отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".
"Вы знаете, что идут разные дискуссии. Вы знаете настрой, который неоднократно озвучивали представители Донбасса. Но никаких писанных сценариев на этот счет нет", - подчеркнул он.
В то же время Песков добавил, что Кремль не собирается отменять признание "паспортов" "ЛДНР", поскольку "это решение было правильным".
Напомним, постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что Россия может отменить решение о признании "документов" так называемых "ДНР" и "ЛНР"и назвал условия для этого.
Отметим, в середине февраля 2017 года РФ признала действительными удостоверяющие личность документы, выданные так называемыми властями "ДНР" и "ЛНР". На основании таких "документов" также разрешается въезд в Россию. Президент Петр Порошенко заявил, что признание Россией паспортов "ЛДНР" - очередное доказательство оккупации Донбасса. Кроме того, Украина на заседании ТКГ в Минске требовала от Кремля отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления так называемой "границы".
Фото: 112.ua/
Теги: Россия, Донбасс, интеграция, ДНР, ЛНР
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