Любимый рокер Путина открывает в "ДНР" отделение мотоклуба "Ночные волки"

17.03.2017 19:58

Отделение мотоклуба "Ночные волки" будет открыто в "Донецкой Народной Республике", сообщил лидер клуба Александр Залдостанов (Хирург), пишут сепаратистские СМИ.





"Наша организация "Ночные волки" уже существует в Луганске, так сейчас будет существовать в Донецкой Республике. Надо все сделать, чтобы помочь интеграционным процессам", — сказал Хирург на учредительном заседании интеграционного комитета "Россия — Донбасс" в Ялте.