На "национализированной" шахте им. Засядько начали выдавать аванс, горняки полученными суммами недовольны

17.03.2017 19:17

На «национализированной» боевиками шахте им. Засядько выдали аванс за март, однако полученные суммы неприятно удивили горняков.

В социальных сетях люди жалуются, что деньги выплатили пока лишь части сотрудников, к тому же сумма выплат серьезно разочаровала шахтеров. В своих комментариях люди пишут:

-«По авансу нажухали всех»;

-«У меня 2000, непонятно почему».

Источник: "ДонПресс".