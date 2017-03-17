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На "национализированной" шахте им. Засядько начали выдавать аванс, горняки полученными суммами недовольны
17.03.2017 19:17
На «национализированной» боевиками шахте им. Засядько выдали аванс за март, однако полученные суммы неприятно удивили горняков.
В социальных сетях люди жалуются, что деньги выплатили пока лишь части сотрудников, к тому же сумма выплат серьезно разочаровала шахтеров. В своих комментариях люди пишут:
-«По авансу нажухали всех»;
-«У меня 2000, непонятно почему».
Источник: "ДонПресс".
Фото: energynews.com.ua
Теги: Донбасс, авария, шахта им. Засядько, сумка, шахтеры
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