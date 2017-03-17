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Архив - Донецкая область

На "национализированной" шахте им. Засядько начали выдавать аванс, горняки полученными суммами недовольны

17.03.2017 19:17
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На "национализированной" шахте им. Засядько начали выдавать аванс, горняки полученными суммами недовольны

На «национализированной» боевиками шахте им. Засядько выдали аванс за март, однако полученные суммы неприятно удивили горняков.

В социальных сетях люди жалуются, что деньги выплатили пока лишь части сотрудников, к тому же сумма выплат серьезно разочаровала шахтеров. В своих комментариях люди пишут:

-«По авансу нажухали всех»;

-«У меня 2000, непонятно почему».

Источник: "ДонПресс".


Фото: energynews.com.ua

Теги: Донбасс, авария, шахта им. Засядько, сумка, шахтеры
 
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