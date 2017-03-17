На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ

17.03.2017 10:34

Как сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, на ОАО "Шахта Комсомолец Донбасса" "внешняя администрация" заставляет сотрудников писать заявления на увольнение и заявления о принятии на работу в "национализированную" ГП "Шахта Комсомолец Донбасса".

Однако, персонал затягивает процесс увольнения/принятия на работу, в связи с чем представители "внешней администрации" угрожают повальным увольнением всех, кто не подал соответствующие заявления. Добытый уголь накапливается на складе и не вывозится. В настоящее время представители "внешней администрации ДНР" осуществляют поиск альтернативных рынков сбыта, в основном, в России.