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Архив - Донецкая область

На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ

17.03.2017 10:34
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На "национализированной" шахте "Комсомолец Донбасса" экстренно ищут рынки сбыта, ориентируются на РФ

Как сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, на ОАО "Шахта Комсомолец Донбасса" "внешняя администрация" заставляет сотрудников писать заявления на увольнение и заявления о принятии на работу в "национализированную" ГП "Шахта Комсомолец Донбасса".

Однако, персонал затягивает процесс увольнения/принятия на работу, в связи с чем представители "внешней администрации" угрожают повальным увольнением всех, кто не подал соответствующие заявления. Добытый уголь накапливается на складе и не вывозится. В настоящее время представители "внешней администрации ДНР" осуществляют поиск альтернативных рынков сбыта, в основном, в России.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Ахметов , сокращение, ДНР, шахта "Комсомолец Донбасса"
 
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