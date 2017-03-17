На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату

17.03.2017 10:07

В "ЛДНР" продолжается процесс "национализации" предприятий, работавших в рамках украинской юрисдикции, ОБ этом сообщает народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.

Тымчук. пишет, что с 15.03.2017 на предприятиях ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети", ОАО "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" рабочий персонал переведен на 3-дневную рабочую неделю с оплатой 2/3 от оклада. Представители "внешней администрации ДНР" на указанных предприятиях не могут пояснить ситуацию и не способны обрисовать перспективы для коллективов данных предприятий. "Министерство доходов и сборов ДНР" требует от руководства предприятий пройти перерегистрацию в "правом поле ДНР".