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На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату
17.03.2017 10:07
В "ЛДНР" продолжается процесс "национализации" предприятий, работавших в рамках украинской юрисдикции, ОБ этом сообщает народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.
Тымчук. пишет, что с 15.03.2017 на предприятиях ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети", ОАО "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" рабочий персонал переведен на 3-дневную рабочую неделю с оплатой 2/3 от оклада. Представители "внешней администрации ДНР" на указанных предприятиях не могут пояснить ситуацию и не способны обрисовать перспективы для коллективов данных предприятий. "Министерство доходов и сборов ДНР" требует от руководства предприятий пройти перерегистрацию в "правом поле ДНР".
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, национализация
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