Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату

17.03.2017 10:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На "национализированных" предприятиях Ахметова персонал переводят на сокращенную рабочую неделю и уменьшают зарплату

В "ЛДНР" продолжается процесс "национализации" предприятий, работавших в рамках украинской юрисдикции, ОБ этом сообщает народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook.

Тымчук. пишет, что с 15.03.2017 на предприятиях ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ООО "ДТЭК Высоковольтные сети", ОАО "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" рабочий персонал переведен на 3-дневную рабочую неделю с оплатой 2/3 от оклада. Представители "внешней администрации ДНР" на указанных предприятиях не могут пояснить ситуацию и не способны обрисовать перспективы для коллективов данных предприятий. "Министерство доходов и сборов ДНР" требует от руководства предприятий пройти перерегистрацию в "правом поле ДНР".


Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, национализация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх