На предприятиях Ахметова в оккупированном Донбассе осталось более 400 тысяч тонн антрацита

17.03.2017 09:35

Об этом заявили в пресс-службе холдинга, передает "Интерфакс-Украина".

В ДТЭК подчеркнули, что будут отслеживать и пресекать попытки незаконного перемещения и продажи антрацита.

"Все попытки сбыта этого угля являются преступлением. ДТЭК будет отслеживать любые случаи незаконного перемещения этого товара … Если будут выявлены случаи незаконного использования и реализации антрацита, ДТЭК обратится в правоохранительные органы, суды и международные организации для принятия мер к виновным лицам, а также инициирует украинские и международные санкции", - говорится в сообщении.

Как известно, 15 марта DTEK Energy Group заявила о захвате боевиками "ДНР" и "ЛНР" всех активов "ДТЭК Энерго" на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.