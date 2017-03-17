- "Национализация" предприятий на оккупированном Донбассе повлияет на экономику всей Украины18:55
- Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля18:39
- В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных18:38
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой18:26
- Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО18:08
- Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский17:58
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия17:44
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото17:33
- Произвол ГФС - через КПВВ на Донбассе не пропускают даже товары, предназначенные для личных нужд17:26
- Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения17:09
"Национализация" предприятий на оккупированном Донбассе повлияет на экономику всей Украины
Так называемая "национализация" предприятий на оккупированных территориях Донбасса может привести к некоторому росту социального напряжения по обе стороны линии разграничения, считают украинские социологи, пишет "Сегодня".
"Это приведет к остановке предприятий в Украине, а такие случаи есть, в частности в Мариуполе и других городах, поскольку они связаны производственным циклом с этими предприятиями на оккупированных территориях, говорит Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда "Демократические инициативы" им. Илько Кучерива, – А это в результате приведет к росту социальной напряженности по обе стороны линии разграничения".
"Более того, если это действительно приведет к уменьшению поступлений в бюджет Украины, то очевидно, будет иметь негативное экономическое влияние и на все население страны", – прогнозирует эксперт-социолог.
Напомним, пакануне в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий оценили бюджетные потери от блокады примерно в 5% доходов бюджета, что составляет приблизительно 35 млрд гривен.
"Мы потеряем где-то 1,5% роста экономики в этом году. Потери по валютному баланса уже составляют 1,5 млрд долларов, А если учесть тот факт, что придется импортировать уголь, то это как минимум вдвое увеличит "минус" в торговом балансе", – заявил заместитель министра Юрий Грымчак.
Назвать точную сумму средств, необходимых для закупки импортного угля пока трудно. Но, по мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, "цена каждой тонны угля увеличится на 1100 гривен, дополнительно нам нужно будет хотя бы 4,2 млрд гривен".
Инвесторы также негативно отреагировали на блокаду и "национализацию". По словам генерального директора ИК Dragon Capital Томаш Фиала, за последний месяц цены украинских еврооблигаций упали на 4 – 5 пунктов.
"Доходность по длинным облигациям на уровне 8,5%, сейчас торгуются с доходностью 9 – 9,2% годовых. Потому что остановка заводов на подконтрольной территории – это валютная выручка. Она нам нужна, так как в Украине дефицит текущего счета, который только ухудшится, если будем импортировать уголь и платить за него придется в долларах", -говорит аналитик.
В результате всех указанных событий директор фонда Бекешкина прогнозирует не только социальное напряжение, но "снижение доверия, ухудшение отношения населения ко всем ветвям власти – и президенту, и Верховной Раде, и очевидно Кабинету министров".
Напомним, в начале марта боевики т.н. "ДНР"/"ЛНР" ввели внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, находящихся на оккупированных территориях Донбасса.
Ранее, 28 февраля, боевики захватили распределительный центр Гуманитарного штаба Рината Ахметова, который располагается на "Донбасс Арене" на неподконтрольной Киеву территории.
С 1 марта ПАО "Укртелеком" вынуждено было прекратить оказание услуг абонентам на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захвата офиса компании.
13 марта боевики т. н. "ДНР" захватили отели "Донбасс Палас" и "Парк Инн" в Донецке. Здания отелей и все оборудование также были захвачены вооруженными группировками.
Фото: vkurse.ua/
Теги: Украина, Донбасс, предприятие, остановка, ДНР, ЛНР, национализация
- В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе
- Сепаратисты хотят посетить украинские предприятия
- Донбасс – это Украина! Предприятия, работающие на оккупированных территориях Донбасса, являются собственностью Украины
- Предприятие Ахметова страдает из-за проблем с железнодорожным сообщением с "ДНР" и требует решить этот вопрос
- Савченко сообщила, что Эстония поможет информационно накрыть оккупированный Донбасс
- У Мінську домовились про встановлення тиші на Донбасі
- "Национализация" предприятий на оккупированном Донбассе повлияет на экономику всей Украины18:55
- Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля18:39
- В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных18:38
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой18:26
- Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО18:08
- Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский17:58
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия17:44
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото17:33
- Произвол ГФС - через КПВВ на Донбассе не пропускают даже товары, предназначенные для личных нужд17:26
- Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения17:09
- "Национализация" предприятий на оккупированном Донбассе повлияет на экономику всей Украины18:55
- Боевик Захарченко заявил, что "ДНР" и раньше поставляла в Россию "десятки тысяч тонн" угля18:39
- В пятницу боевики 60 раз обстреливали позиции украинских военных18:38
- Испытание блокпостами: после 10 часов в очереди на КПВВ люди возвращаются домой18:26
- Как удалить личные данные из реестра разрешений и оформить новый пропуск в зону АТО18:08
- Боевики снова обстреливают ДФС - Жебривский17:58
- За минувшую неделю миссия ОБСЕ зафиксировала больше 14 тыс. случаев нарушения перемирия17:44
- Старая часть Авдеевки снова попала под обстрел боевиков - Аброськин опубликовал фото17:33
- Произвол ГФС - через КПВВ на Донбассе не пропускают даже товары, предназначенные для личных нужд17:26
- Около 2,9 миллиона человек на Донбассе грозит дефицит водоснабжения17:09
- Как приучить себя к раннему подъему?22:18
- Способы улучшить плохую память21:48
- Пикник без проблем: простой метод уберечь себя от клещей на все лето20:48
- 1 мая Сергей Каплин, Социал-демократическая партия и профсоюзы зовут на Марш трудящихся16:10
- Чи можна їсти те, що впало, якщо його зразу підняли: коментар мікробіолога15:38
- Приговор отменяется. Рассказ о победе над инсультом 09:23
- Пришла весна. Пора собирать … осколки09:10
- Избыток белка в рационе людей старше 50-ти – не менее опасен, чем курение07:40
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только21:16
- 10 причин пить больше воды19:36
- "Я не могу на это смотреть, сердце кровью обливается. Подгоняют грузовик и выносят все, каждую ночь": житель Донецка о том, как боевики цинично "добивают" "Донбасс-Палас"
- Путин готов совершить ошибку, которая переломит хребет России
- Луганские партизаны нанесли мощный удар по террористам
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- Новый законопроект Порошенко - изгнание евреев, и не только
- Безсмертний: Донбас чекають два шляхи
- При оплате коммуналки украинцев будут проверять на терроризм
- Главный синоптик Украины дал прогноз погоды на март
- Без шоу и Захарченко: в Донецке похоронили одного из основателей «ДНР» Маковича
- "Донбасс Арена" доживает последние дни, увольняют всех сотрудников, даже тех, кто занимается гуманитаркой