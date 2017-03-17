Очереди на блокпостах Донбасса: "ночующие" и "торговля местами" - информация от очевидцев

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Как сообщает "Донбасс SOS", все КПВВ работают в штатном режиме, КПВВ "Золотое" по-прежнему закрыто.
По официальной информации от Госпогранслужбы, сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорск" – 50/170; "Марьинка" – 300/200; "Новотроицкое" – 30/40; "Гнутово" – 100/20.
Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:
#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка
"7.00: приехали в Бахмут в 4 утра, были 40 и плюс 140 были якобы записаны ночующими. Но самое интересное, что один из записанных ночующих, ехал перед нами из Харькова. Сейчас мы ужe220. Задал вопрос "народному контролю", как же так... Но он даёт заднюю. Сказал: "Нечего было на референдум ходить". Вот такая обстановка".
"9.00: машин наверное 100 в Горловке на выезд. Медленно, но движется очередь".
"9.30 eлe-eлe движeтся очeрeдь . Всeго гдe-то 160 машин в сторону Горловки".
#Георгиевка #Курахово #Марьинка
"6.00: на Донецк между посадками. Метров 400-500 до броневика. Торгаши работают вовсю".
"8.00: Утро доброе. В сторону Украины очередь от первой целой опоры".
"8.15: на Курахово на 0-вом в 4 ряда до туалета. А дальше не вижу. На 6 утра была до буса".
"10.30: из Донецка на 0 в пешой стояли 2 часа".
"10.45: на Донецк 156 машин".
#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #ЕленовкаН
"10.00: в 8 утра машин было от церкви, пеших человек 300, на таможне пеших пропускают быстро, я выехала из Донецка в 7, уже еду на автобусе в Мариуполь".
"11.10: очередь заканчивается на повороте. Движение – 5 машин в 15 минут. Льгота – 5 машин – держится стабильно".
#Гнутово #Пищевик #Октябрь
"9.00: в Мариуполь на "ДНР"-посту 150 машин, на украинском – 70".
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, очереди
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